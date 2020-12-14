سمو رئيس مجلس الوزراء يرفع إلى سمو الأمير التشكيل الحكومي الجديد

رفع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد حيث ألقى سمو رئيس الوزراء كلمة هذا نصها: “حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إجلال واحترام لمقام سموكم الكريم وبعد..تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي بتاريخ 23 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 8 ديسمبر 2020 م وحملتموني ثقتكم الغالية بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء في مرحلة دقيقة من تاريخ وطننا الغالي وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.وإنني يا صاحب السمو إذ أعتز بثقتكم الكريمة مدركا – حفظكم الله – عظم المسؤولية التي حملتموني إياها في هذه الفترة البالغة الأهمية الحافلة بالمتغيرات والمتسارعة الأحداث والتطورات والتي تحيط بوطننا الحبيب من مخاطر وتحديات تستوجب استمرار العمل الجاد وتضافر كافة الجهود مع جميع أطياف المجتمع ومجلس الأمة بوجه خاص لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الناجعة السريعة وتنفيذها للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع وتحقيق أمال المواطنين في مستقبل أفضل.إننا جميعا يا صاحب السمو ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الكويت نضع نصب أعيننا مصالح الوطن العليا وتنفيذ توجيهات وتطلعات سموكم من أجل انطلاق مسيرة العمل الوطني لاستكمال جهود الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة بفكر جديد وجهود مخلصة بناءة جديدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي.لذلك أستأذنكم ياحضرة صاحب السمو في أن أرفع لمقام سموكم أسماء الأخوات والأخوة الذين قبلوا مشكورين معاونتي في هذه المهمة الثقيلة وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها فإن حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم تفضلتم بإصدار المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة على النحو التالي:1. حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع2. أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء3. عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية4. د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء5. د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة6. د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية7. د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية8. مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة9. ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية10. خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية11. عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب12. د.عبد الله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات13. د. علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي14. فيصل عبد الرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية15. د. نواف سعود الياسين وزيرا للعدل وإنني يا صاحب السمو إذ أتطلع مع زملائي لخدمة الكويت الحبيبة معاهدين الله سبحانه ثم سموكم بأن نضع أنفسنا وخبراتنا وما أوتينا من وسع لتحقيق آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء وما تعلقونه سموكم على هذه الوزارة من العمل الجاد لرفعة هذه الأمة وخير أبنائها.أدعو الله أن يعيننا على حمل الأمانة وأن يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لتحقيق الأماني والآمال وطموحات المواطنين.حفظ الله سموكم راعيا لمسيرتنا وقائدا لنهضتنا وحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الرفعة والعزة والرخاء.وتفضلوا سموكم بقبول وافر والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح”.