سمو ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد محمد حسين ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق لوزير الخارجية العراقي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر المقابلة معالي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي.