وزير الدفاع يعرب عن اعتزازه بالثقة الأميرية السامية بتكليفه وزيرا بالحكومة





أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن اعتزازه بالثقة الاميرية السامية بتكليفه وزيرا في الحكومة.وقال الشيخ حمد العلي الصباح في تصريح صحفي اليوم الاثنين “أتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على منحي هذه الثقة الغالية بتكليفي وزيرا في الحكومة”.وأضاف “وأعاهد سمو الامير على بذل كل جهدي من أجل ترجمة وتحقيق تطلعات سموه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي عبر التعاون مع زملائي الاخوة الوزراء في الحكومة لنكون فريقا واحدا بقيادة اخي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اذ نهدف جميعا الى نهضة بلدنا وبناء كويت المستقبل والامن والاستقرار”.وتابع قائلا “انني ومن خلال هذا التشريف أمد يد التعاون والبناء لجميع الاخوة في السلطة التشريعية لتحقيق رغبات المواطنين وأمانيهم فهم ينتظرون منا الكثير” مشيرا الى ان “هذا الهدف لن يتحقق الا في اجواء من التعاون والتفاهم بين السلطتين حتى نصل الى الغايات المنشودة من اجل مستقبل اجيالنا وأبناء بلدنا ونحقق خطة التنمية الطموحة كويت 2035 في ظل رعاية وتوجيهات سمو الامير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما”.