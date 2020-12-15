إبرا: هذا ما يحتاجه ميلان لاستعادة لقب الكالتشيو

قال مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، إن فريقه “يحتاج للشجاعة” للفوز بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال 9 سنوات، مشددا على تعطش اللاعبين لإنهاء هيمنة يوفنتوس.

ويتصدر ميلان الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه إنتر ميلان، وأربع نقاط عن يوفنتوس الطامح للتتويج بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.

ورغم أنه احتفل بعيد ميلاده 39 في أكتوبر، يتصدر إبراهيموفيتش ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بجانب كريستيانو رونالدو، وساعد فريقه في تجنب الهزيمة ليقود أحلام الجماهير في استعادة أمجاد ميلان بعد التعثر في السنوات الأخيرة.

وقال إبراهيموفيتش خلال حفل صحيفة “غازيتا” عقب حصوله على جائزة “الأسطورة”: “يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة من أجل حلم التتويج بلقب الدوري”.

وأضاف: “الموسم طويل وأتمنى الاستمرار على هذا النهج. نحن متعطشون ولدينا الرغبة في تحقيق المزيد”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وخرج إبراهيموفيتش من تشكيلة ميلان منذ سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على نابولي في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، لكن اللاعب السويدي قال إنه “يعمل جاهدا” للعودة للملاعب.

وتابع: “أتدرب كثيرا وهذه هي فلسفتي. إذا تدربت كثيرا ستعود الأمور لطبيعتها ويلتف حولي أشخاص يساعدونني على التحلي بشعور جيد”.

ويتصدر ميلان الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه إنتر ميلان، وأربع نقاط عن يوفنتوس الطامح للتتويج بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.

ورغم أنه احتفل بعيد ميلاده 39 في أكتوبر، يتصدر إبراهيموفيتش ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بجانب كريستيانو رونالدو، وساعد فريقه في تجنب الهزيمة ليقود أحلام الجماهير في استعادة أمجاد ميلان بعد التعثر في السنوات الأخيرة.

وقال إبراهيموفيتش خلال حفل صحيفة “غازيتا” عقب حصوله على جائزة “الأسطورة”: “يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة من أجل حلم التتويج بلقب الدوري”.

وأضاف: “الموسم طويل وأتمنى الاستمرار على هذا النهج. نحن متعطشون ولدينا الرغبة في تحقيق المزيد”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وخرج إبراهيموفيتش من تشكيلة ميلان منذ سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على نابولي في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، لكن اللاعب السويدي قال إنه “يعمل جاهدا” للعودة للملاعب.

وتابع: “أتدرب كثيرا وهذه هي فلسفتي. إذا تدربت كثيرا ستعود الأمور لطبيعتها ويلتف حولي أشخاص يساعدونني على التحلي بشعور جيد”.