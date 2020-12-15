“الخارجية” تدين وتستنكر بشدة استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية





أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة زورق مفخخ والذي أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالسفينة.وقالت (الخارجية) في بيان لها إن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة والتي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية الأمر الذي يستوجب معه تحركا جديا للمجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال.وأكدت “وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها”.