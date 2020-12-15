مجلس الأمة

الداهوم يؤكد أهمية الرقابة الشعبية على أعمال النواب

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15 ديسمبر 2020 | | طالب النائب بدر الداهوم الشعب بضرورة مراقبة نوابه والتأكد من ضرورة التزام النواب بتعهداتهم التي وعدوا بها .

وقال الداهوم، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الكل اليوم تابع الأحداث التي تمت في الجلسة الافتتاحية وكيفية التصويت على منصب رئيس المجلس حيث تبين وجود ثلاث ورقات باطلة لثلاثة نواب إضافة إلى 8 أعضاء لم يلتزموا بالوعد أمام الله – عزوجل – وأمام ناخبيهم .

وأضاف الداهوم أن الحكومة هي من رجحت الكفة وانحازت ولم تقف على الحياد، مؤكدًا الاستمرار في الوفاء بالتعهدات والرقابة والتشريع.

ولفت إلى أن معركة رئاسة المجلس انتهت وسوف تنكشف الأمور في المستقبل وتنكشف أسماء النواب الذين لم يلتزموا بالعهد الذي وعدوا به .

وأكد الداهوم أن أولوياته التي وعد بها سيتم إنجازها في الأشهر الأولى من عمر هذا المجلس.(إع)(ح.ظ)

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