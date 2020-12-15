السيرة الذاتية لوزراء التشكيل الحكومي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد

تضمنت الحكومة الكويتية التي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكيلها 15 وزيرا منهم عشرة وزراء جدد.وإليكم السيرة الذاتية للوزراء: 1- سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء: من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983 ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك في الفترة بين عامي 1983 و1989 وتم تعيينه نائبا لمدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية 1989 وتسلم إدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية 1992.وعمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الاسلامي في الفترة من 1995 إلى 1998 شارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الامن الوطني بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو عام 2006 الى مارس عام 2007 ثم وزيرا للاعلام في مايو 2007 ويناير 2009.وتسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وعين في فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه في ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.وفي يناير عام 2014 صدر مرسوم اميري بتعيينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وفي ديسمبر 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية وفي ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.وفي 19 نوفمبر 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة كما صدر في نفس العام امرا اميريا بمخاطبته بلقب سمو.وحصل سمو الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1998 وحصل على وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السوداني عمر حسن البشير عام 2012 وحصل على وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير (الأسد الوطني) من الرئيس السنغالي ماكي سال عام 2015 كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.وتعد الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد باختيار أعضائها في الثامن من الشهر الجاري الثانية له بعد الحكومة الأولى التي شكلها في ديسمبر عام 2019 كما يعتبر ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح: حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1989.تولى منصب وزير الاعلام في 16 نوفمبر 2011 حتى شهر فبراير 2012 وكان يشغل قبل توليه منصب وزير الإعلام منصب سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية منذ فبراير 2007 الى شهر نوفمبر 2011 وتولى بين عامي 2003 و2006 منصب مدير مكتب سمو ولي العهد بدرجة وكيل وزارة.وتولى بين عامي 1998 و2001 منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التجهيز الخارجي بوزارة الدفاع ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعمل بين عامي 1993 و1997 في سفارة الكويت لدى إيطاليا وبين عامي 1991 و1993 في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي وبين عامي 1989 و1991 باحثا سياسيا في مكتب وزير الداخلية الكويتي.3- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد ناصر الصالح: من مواليد عام 1972 وحاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال تخصص تمويل من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الامريكية عام 1997.تولى وزارة التجارة والصناعة في شهر فبراير 2012 وتم تكليفه بمنصب وزير دولة لشؤون الإسكان في شهر يوليو من نفس العام.وتقلد الصالح وزارة المالية في يناير عام 2014 ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في يناير 2015 بالإضافة الى تكليفه وزيرا للنفط بالإنابة في نوفمبر من نفس العام كما تقلد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ديسمبر 2017 وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في ديسمبر 2019.وتولى قبل ذلك العديد من المناصب منها عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 2006 – 2010.4- وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى أحمد محمد الكندري: من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك وعين وزيرا للمواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عام 2013 وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عمل قبلها في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خبير تطوير وبحوث وفاز بعضوية مجلس الأمة عام 2013 و2016 و2020 وشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة في عام 2016.وهو عضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين العرب وعضو جمعية حقوق الانسان وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.5- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس: من مواليد عام 1966 حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1987 والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة عام 1990 وعلى الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة عام 1995. تولى منصب مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط عام 2002 ومدير برنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في جامعة الكويت عام 2007 ومنصب الامين العام لجامعة الكويت عام 2016 ووزير التربية ووزير التعليم العالي عام 2016 وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.6- وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح: من مواليد عام 1974 وحاصل على شهادة الطب من جامعة الكويت عام 1999 وشهادة الدكتوراه (البورد الكندي) في تخصص الانف والاذن والحنجرة عام 2006 من جامعة مكغيل الكندية.تولى وزارة الصحة في التشكيل الحكومي الذي أعلن عنه في ديسمبر عام 2017 وكذلك في ديسمبر عام 2019 كما شغل العديد من المناصب منها طبيب استشاري في مستشفى زين 2007 ورئيس مجلس اقسام الانف والاذن والحنجرة عام 2012.كما تقلد منصب مدير مركز (الشيخ سالم العلى الصباح) لعلاج السمع والنطق في الفترة بين عامي 2010 و2012 وعمل محاضرا في كلية الطب بجامعة الكويت.7- وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح: من مواليد عام 1971 وحاصل على ليسانس في العلاقات الدولية وليسانس في اللغات الحية الاجنبية وشهادة المتريز من جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية في فرنسا عام 1993 ونال درجة الماجستير عام 1995 في العلاقات الدولية والترجمة من ذات الجامعة وفي عام 2000 نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا.تولى منصب وزير الخارجية في التشكيل الحكومي الذي اعلن عنه في ديسمبر 2019 وتقلد قبلها العديد من المناصب منها سفير فوق العادة ومفوض في وزارة الخارجية عام 2005 ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2006 وشغل عضو مجلس إدارة وكالة الانباء الكويتية () من عام 2005 حتى 2014 وشغل كذلك منصب مدير ادارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة في وزارة الخارجية عام 2011 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2016 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2017. وشغل الشيخ احمد الناصر منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 17 ديسمبر 2017 وتم تكليفه بوزارة الاعلام بالإضافة الى منصبه وزيرا للخارجية في 25 أكتوبر 2020 وحصل على وسام جوقة الشرف الوطني بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي ايمانويل مكارون عام 2019.8- وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس: حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت 1996 وماجستير بالهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكية 1999 ودبلوم نظم المعلومات الجغرافية من نفس الجامعة 2001 وعلى درجة الدكتوراه من ذات الجامعة في مجال الهندسة الجيوتقنية عام 2004.شغلت منصب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان في التشكيل الحكومي الذي اعلن عنه في ديسمبر 2019.وتقلدت العديد من المناصب منها عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 2012 ومدير ادارة البرنامج الانشائي في جامعة الكويت من 2009 الى 2014 وعينت نائبا لرئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في ديسمبر 2017 والوكيل المساعد للمتابعة الحكومية في جهاز متابعة الاداء الحكومي من 2014 الى 2016 ونائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومة من 2016 وعضو مجلس ادارة المركز العلمي.9- وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك سالم مبارك الحريص: من مواليد 1964 وحاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت 1989 وحاز على عضوية مجلس الامة عام 2013 وعام 2016.تقلد منصب وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة في التشكيل الحكومي الذي اعلن عنه في ديسمبر 2019 وعمل قبلها باحثا قانونيا في مكتب محافظ البنك المركزي 1990 ومحاميا في ادارة الفتوى والتشريع 1991 ورئيس لجنة تطوير التشريعات في ادارة الفتوى ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.وعمل محاميا خاصا عام 1996 وعضو وأمين صندوق جمعية المحامين الكويتية 2000.10- وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح: ولد في عام 1972 وحاصل على شهادة بكالوريوس علوم في القيادة الإدارية من جامعة اركنساس الامريكية 1999 ودبلوم إدارة عام من معهد الدراسات التجارية 1995.وفي 11 سبتمبر عام 2013 عين رئيسا لجهاز الامن الوطني بدرجة وزير وكان قد شغل منصب نائب رئيس الجهاز حيث كان يعمل بالجهاز منذ عام 2000 وتدرج ليصبح مدير إدارة مكتب رئيس الجهاز من 2002 الى 2006 ورئيس الجهاز بالإنابة 2006.حصل على عضوية مجلس مؤسسة كلية دفاع حلف شمال الأطلسي الاستشاري في 27 فبراير 2016 تقديرا لرؤيته ودور الكويت الاستراتيجي في الأمن الإقليمي.11- وزير المالية خليفة مساعد حمادة: حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت عام 1987.تقلد منصب وكيل وزارة المالية من عام 2007 حتى 2018 وشغل منصب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة عام 2005 اذ تدرج في الوزارة من محاسب في إدارة التوجيه والنظم عام 1987 الى مدير الإدارة عام 1996.12- وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري: حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس من جامعة الكويت.تقلد منصب مدير عام الهيئة العامة للشباب عام 2016 والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015 ومدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الاعلام 2012 ومراقب مكتب وكيل وزارة الاعلام 2011 وملحق اعلام بالمكتب الإعلامي الكويتي بالرباط 2004-2007.13- وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبد الله عبدالصمد معرفي: حاصل على بكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت عام 1989 ودبلوم في الإدارة عام 2002 وماجستير في الإدارة العام عام 2003 ودكتوراه في فلسفة الإدارة والتمويل من الجامعة الامريكية في بريطانيا عام 2007.تقلد عضو مجلس إدارة إتحاد شركات وكلاء الملاحة الكويتية من 2005 حتى 2020 ورئيس مجلس إدارة شركة امنيات القابضة عام 2018 وعضو مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عام 2013 وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي 2010 وعضو مجلس إدارة شركة المستشارون الماليون العرب عام 1997 وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي عام 1995 ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة برقان القابضة عام 2005 عضو مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عام 2004.14- وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي فهد المضف: حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من أمريكا 1983 والماجستير في الهندسة المكيانيكية من أمريكا 1988 والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من بريطانيا 2000.وتولى منصب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مارس عام 2018 والمدير العام للهيئة العامة للصناعة في نوفمبر 2006 وعمل أستاذ مساعد في الهيئة العام للتعليم الطبيقي والتدريب 2001 وعمل أستاذا مشاركا في الهيئة 2006 وحصل على عضو اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية عام 2004 وعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عام 2012 وعضوية مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عام 2006 وعضوية مجلس أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية 2006 ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة 2006 وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عام 2006 وعضو مجلس إدارة جهاز الاعتماد الاكاديمي 2014.15- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج: حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت عام 1987.تقلد منصب رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير الصبية وجزيرة بوبيان ورئيس اللجنة التنفيذية فيه بدرجة وزير من ابريل 2018 حتى ابريل 2019 ورئيس مجلس ادارة شركة التمدين العقارية (لبنان) 2001 ونائب رئيس مجلس إدارة رئيس لجنة التدقيق الداخلي بالبنك الأهلي المتحد عام 2002 ورئيس مجلس الإدارة لشركة آرتش للاستثمار العقاري 2010 وعضو الجهاز التنفيذي لمشروع الريم العقاري (مصر) 2009 ورئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.16- وزير العدل الدكتور نواف سعود الياسين: حاصل على دكتوراه في القانون من بريطانيا.عمل مستشارا قانونيا في بنك الائتمان ومستشارا قانونا في وزارة التجارة والصناعة ومحكما معتمدا في غرفة تجارة وصناعة الكويت ومحامي امام محكمتي الدستورية والتمييز.