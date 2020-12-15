الفريق النهام يكرم عدداً من المتميزين بقطاع الأمن العام والأمن الخاص

كرم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية ،اليوم، عدداً من منتسبي قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الخاص، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقوات الأمن الخاص اللواء شكري النجار، ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي، ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص اللواء فيصل العيسى، وذلك لتفانيهم وإخلاصهم في أداء المهام المكلفين بها.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكريم المتميزين من منتسبيها ومكافأة المجتهدين ليكون حافزاً على بذل المزيد من الجهد والعطاء.وأشاد الفريق النهام بجهود المكرمين وشكرهم على ما بذلوه من جهود يحتذى بها في سرعة التعامل واليقظة والإخلاص في العمل، مؤكداً أن إصرارهم على العمل المتميز وروح المبادرة محل ثناء وتقدير الجميع، مطالباً إياهم بالاستمرار بهذا الأداء المتميز ليكون حافزاً لهم ولزملائهم.ومن جانبهم أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للقيادات العليا لوزارة الداخلية على هذا التكريم الذي سيظل دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.