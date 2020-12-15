جمعية «النزاهة الوطنية»: النطق السامي لصاحب السمو مفتاح برنامج الإصلاح الشامل

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي أن النطق السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر هو مفتاح لبرنامج الإصلاح الشامل بمختلف المجالات والتي تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع.وقال العتيبي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن النطق السامي لامس قضايا عديدة تهم المواطن وخصوصا وسط تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) بتعزيز دور المواطن في بناء مؤسسات الدولة من خلال رؤية واضحة وشاملة.ولفت إلى أن تأكيد النطق السامي لصاحب السمو ضرورة العمل ببرامج الإصلاح والذي يقود إلى التنمية المستدامة يستوجب العمل على هذا النهج وبهذه السياسة التي تأخذ الجميع نحو التقدم والازدهار بمختلف المجالات.ونوه من جانب آخر بتركيز خطاب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة وضعت تصورا لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد ودفع عملية التنمية والتطوير الإداري للدولة وهو محل تقدير ويعكس التوجه الذي تعمل به الحكومة.