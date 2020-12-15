مجلس الأمة

حمدان العازمي: التعاون مع الحكومة رهن إنجاز القوانين المهمة

منذ ساعتين
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15 ديسمبر 2020 | | قال النائب حمدان العازمي إن التعاون مع الحكومة مرهون بتعاونها في إقرار القوانين التي يتطلع إليها الشارع الكويتي. 

وطالب العازمي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة النواب، بطي قضية الرئاسة والالتفات إلى الإنجازات التي يريدها الشعب والرقابة.

وقال إن “هناك الكثير من القوانين المهمة التي تعتبر محك العلاقة مع الحكومة مثل قانون العفو وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وقضية البدون”، مؤكدًا أن هذه القضايا تثير حماس الشارع وتشغل فكره، وتحتاج إلى التعاون لإقرارها.(ح.ظ) 

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