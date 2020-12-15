سمو الأمير يهنئ الشحومي بانتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى سعادة أحمد خليفة راشد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة متمنيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى سعادة أحمد خليفة راشد الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثة.