سمو الأمير يهنئ رئيس غانا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غانا لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غانا الصديقة لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.