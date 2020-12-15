سمو الأمير يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.منتهزا سموه رعاه الله هذه المناسبة للاشادة بالنهضة التنموية التي حققها البلد الشقيق في كافة المجالات وللتأكيد على رسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.