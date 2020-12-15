صاحب السمو يهنئ الغانم بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة الى معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي أولاه إياها إخوانه أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة متمنيا له كل التوفيق والسداد مبتهلا سموه رعاه الله الى المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضمنها سموه خالص التهنئة بالثقة التي أولاه إياها إخوانه أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة متمنيا له كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة تهنئة مماثلة.