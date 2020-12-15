قاتل “تويتر” استدرج ضحاياه و”مزقهم”.. والجزاء من جنس العمل

قضت محكمة يابانية، الثلاثاء، بإعدام تاكاهيرو شيراشي، الملقب بـ “قاتل تويتر”، والذي أدين بقتل 9 أشخاص بعد التواصل معهم على “تويتر”، واستدراجهم لمنزله، حيث نفذ جريمته.

واعترف تاكاهيرو البالغ من العمر 30 عاما بقتل 8 نساء ورجل، بعدما عثر رجال الشرطة على عظام وأجزاء بشرية مخبأة في براد منزلي “ثلاجة” ببيته.

ووصف قاضي محكمة طوكيو الجزائية، ناوكوني يانو، الحكم الصادر بحق القاتل المتسلسل بالإعدام، بأنه عادل، واصفا ما ارتكبه بأنه عمل “شرير للغاية في سجل الإجرام بالبلاد”، حسبما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن “يابان تايمز”.

وكانت التحقيقات الخاصة بالشرطة اليابانية، كشفت ارتكاب تاكاهيرو لجرائمه بعدما أبلغ جيرانه عن رائحة كريهة تصدر من منزله، في أكتوبر 2017.

وروى تاكاهيرو تفاصيل مرعبة عن الجرائم التي نفذها، إذ بحث عن طرق لتشويه جثث الضحايا، مستخدما منشارا وساطورا، بينما أشار شهود من رجال الشرطة إلى عثورهم على رؤوس بشرية و240 قطعة عظم، خضعت لتحليل الحمض النووي للكشف عن هويات أصحابها.

واستهدف تاكاهيرو ضحاياه من بين الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية، وذلك من خلال حسابين على تويتر، مدعيا أنه قادر على مساعدتهم على تنفيذ انتحارهم.

واعترف تاكاهيرو البالغ من العمر 30 عاما بقتل 8 نساء ورجل، بعدما عثر رجال الشرطة على عظام وأجزاء بشرية مخبأة في براد منزلي “ثلاجة” ببيته.

ووصف قاضي محكمة طوكيو الجزائية، ناوكوني يانو، الحكم الصادر بحق القاتل المتسلسل بالإعدام، بأنه عادل، واصفا ما ارتكبه بأنه عمل “شرير للغاية في سجل الإجرام بالبلاد”، حسبما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن “يابان تايمز”.

وكانت التحقيقات الخاصة بالشرطة اليابانية، كشفت ارتكاب تاكاهيرو لجرائمه بعدما أبلغ جيرانه عن رائحة كريهة تصدر من منزله، في أكتوبر 2017.

وروى تاكاهيرو تفاصيل مرعبة عن الجرائم التي نفذها، إذ بحث عن طرق لتشويه جثث الضحايا، مستخدما منشارا وساطورا، بينما أشار شهود من رجال الشرطة إلى عثورهم على رؤوس بشرية و240 قطعة عظم، خضعت لتحليل الحمض النووي للكشف عن هويات أصحابها.

واستهدف تاكاهيرو ضحاياه من بين الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية، وذلك من خلال حسابين على تويتر، مدعيا أنه قادر على مساعدتهم على تنفيذ انتحارهم.