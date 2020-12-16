«الداخلية»: تجديد الإقامات مادة 20 «أونلاين».. ابتداء من يناير المقبل

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمراكز الخدمة اعلنت انه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/1/2021 سيتم تجديد الإقامات لحاملي المادة رقم ( 20 ) عن طريق الاونلاين من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي ( www.moi.gov.kw ) وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات . علما بأنه سيتم تخصيص كاونتر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المراكز . ويأتي ذلك ضمن حرص المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين وتطبيقا للاستراتيجية الأمنية الموضوعة بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية وذلك توفيرا للوقت والجهد وسرعة انجاز المعاملات.