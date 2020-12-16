الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أسبوع، إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة، بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1854.51 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1859.60 دولار.

ونقلت “رويترز” عن كايل رودا المحلل لدى “آي.جي ماركت” قوله: “الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأميركية، والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب”.

ويترقب المستثمرون بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي”، المقرر صدوره في الساعة 19 بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة عند صفر.

وإلى جانب الذهب، صعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 1041.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت الفضة 0.7 في المئة إلى 24.66 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2335.07 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكس، إن التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام المقبل من شأنها أن تبقي المعادن الصناعية مدعومة، رغم أن هناك فائضا مستمرا في الإمدادات في السنوات الأخيرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1854.51 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1859.60 دولار.

ونقلت “رويترز” عن كايل رودا المحلل لدى “آي.جي ماركت” قوله: “الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأميركية، والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب”.

ويترقب المستثمرون بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي”، المقرر صدوره في الساعة 19 بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة عند صفر.

وإلى جانب الذهب، صعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 1041.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت الفضة 0.7 في المئة إلى 24.66 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2335.07 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكس، إن التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام المقبل من شأنها أن تبقي المعادن الصناعية مدعومة، رغم أن هناك فائضا مستمرا في الإمدادات في السنوات الأخيرة.