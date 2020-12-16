السفارة في روما تستضيف مراسم تولية أربعة ضباط من خريجي الأكاديمية الإيطالية

استضافت سفارة الكويت، اليوم الأربعاء، مراسم تولية أربعة ضباط كويتيين تخرجوا من الأكاديمية البحرية الايطالية بمرسوم أميري للانضمام الى صفوف القوات المسلحة الكويتية.ووفقا لبيان أصدرته السفارة ، قام الضباط الأربعة، وبحضور سفير الكويت الشيخ عزام الصباح، بتأدية قسم الولاء والفداء على أرض السفارة أمام الملحق العسكري لدى إيطاليا عميد ركن مهندس محمد الفضلي الذي تلى عليهم المرسوم الأميري وقام بتقليدهم رتبة ملازم بالقوة البحرية الكويتية.وقام الملحق العسكرية بتلاوة أمر ترقية مساعد الملحق للشؤون الادارية خالد اللهو الى رتبة عقيد ركن ضمن المراسم الرسمية التي حضرها مساعدا الملحق العسكري نواف العثمان ومسؤول التدريب المقدم طلال بن علي وأركان السفارة.وهنأ السفير الصباح الضباط الخريجين على نجاحهم المشرف وتحصيل علومهم بجدارة واستحقاق من إحدى أعرق أكاديميات البحرية في العالم كمثال طيب لشباب الكويت في البذل والعطاء والطموح لرفعة شأن وطنهم العزيز، متمنيا لهم أن يحققوا أفضل النتائج في مسيرة حياتهم العسكرية والمهنية.وأكد الصباح على أهمية الدورات الخارجية والبعثات التأهيلية لدى أكبر وأعرق المدارس العالمية مثل أكاديمية ليفورنو المرموقة لما تسهم به في «صقل المهارات العلمية والعملية وتمازج الثقافات العسكرية حرصا على تنويع الخبرات لمواكبة أحدث العلوم والتقنيات العالمية.وأتم الضباط الأربعة بنجاح دورة دراسية متخصصة في العلوم العسكرية البحرية لمدة أربعة سنوات بين زملائهم من ايطاليا وأوروبا وعدد من دول العالم.