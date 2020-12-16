وزير الخارجية يقوم بزيارة إلى مبنى إدارة الشؤون القنصلية





قام وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يرافقه نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى مبنى إدارة الشؤون القنصلية الكائن في منطقة الشويخ.وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد في كلمة خلال الزيارة أن الإدارة القنصلية تمثل همزة الوصل المباشرة بين وزارة الخارجية والمواطنين والمراجعين مشيدا بجهود القائمين عليها وجميع الكوادر العاملة فيها خصوصا خلال الفترة الماضية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).وأثنى على كل التسهيلات التي يقدمها العاملون في الإدارة للمواطنين والمقيمين في البلاد داعيا القائمين على الإدارة لأخذ زمام المبادرة لتطوير العمل لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة والخروج عن الأطر التقليدية في العمل بما يحقق المرونة والسرعة في العمل والإنجاز.واطلع الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال الزيارة على سير أعمال الإدارة وجميع العاملين فيها وعلى أحوال المراجعين وكافة الدوائر والأقسام في الإدارة.وكان في استقباله لدى وصوله المبنى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد وعدد من كبار مسؤولي الإدارة.