وزير الدفاع يهنئ القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الدفاع البحريني بالعيد الوطني

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الأربعاء ببرقية تهنئة إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وذلك بمناسبة الذكرى ال49 للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن الشيخ حمد جابر العلي أعرب عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى شعب المملكة بالخير واليمن والبركات.وأضاف البيان أن الشيخ حمد جابر العلي بعث برقية تهنئة إلى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن عبدالله النعيمي وذلك بمناسبة الذكرى ال49 للعيد الوطني لبلاده.وأعرب في البرقية عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى شعب البحرين بالخير واليمن والبركات.