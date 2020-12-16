وزير “مجلس الأمة” يشكر القيادة السياسية على تجديد الثقة به





أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية على تجديد الثقة به في التشكيلة الوزارية الجديدة.وأكد الحريص في تصريح صحفي اليوم الأربعاء الحرص على مضاعفة الجهد لتطوير أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في الشؤون التشريعية وكل الأمور المتعلقة بالتقارير والموضوعات البرلمانية.وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.ودعا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية وأن يكون على قدر المسؤولية في خدمة دولة الكويت ومواطنيها.