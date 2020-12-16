وكيل الحرس الوطني كرّم قوة تأمين محجر وزارة الأشغال بعد انتهاء مهمتها

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، بتكريم قوة واجب الحرس الوطني المشاركة في تأمين وحماية محجر وزارة الأشغال العامة ( ستاد جابر) بعد انتهاء المهمة المكلفين بها، وذلك بحضور قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد و كبار القادة والضباط.ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المكرمين إشادة وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، لما قاموا به من جهود كبيرة على مدار 244 يوما، واعتزازهم بالدور الوطني الذي قاموا به ضمن الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتقديم الدعم والإسناد لإخوانهم في كافة جهات الدولة.وشكر وكيل الحرس الوطني المكرمين على جهودهم وظهورهم بصورة مشرفة تليق برجال الحرس الوطني، داعيا إياهم إلى الاستمرار في التدريب والتأهيل والجاهزية الكاملة لتلبية نداء الواجب.