“البلدية”: إزالة 168 موقعاً مخالفاً تتضمن 102 مخيماً ربيعياً





قالت بلدية الكويت ان فرق الازالة التابعة لها أزالت 168 موقعا مخالفا تتضمن 102 مخيما ربيعيا مؤكدة ان قرار الغاء التخييم للموسم الحالي لايزال ساريا إلتزاما بتوصيات لجنة الاشتراطات الصحية.وأضافت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس ان المخيمات التي تمت ازالتها تضمنت 65 مخيما مخالفا جنوب البلاد الى جانب مصادرة ثلاث دراجات نارية داعية اصحاب المخيمات المخالفة الى ازالتها قبل أن تتعرض للازالة من قبل فرق البلدية.وأكدت البلدية مواصلة الفرق الميدانية عملها المنوط بها بشأن ازالة المخيمات المخالفة وعدم السماح بإقامه اي مخيمات من خلال تكثيف الجولات التفتيشية بشكل يومي ورفع تقرير اسبوعي بخصوص عملها الرقابي المنجز.وحثت اصحاب المخيمات على التقيد بحظر اقامة المخيمات لموسم التخييم هذا العام بناء على قرارات السلطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.