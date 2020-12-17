“التربية”: صرف مكافآت الموظفين المستحقين للأعمال الممتازة في أقرب وقت

أكد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد حرص جميع القطاعات والإدارات المختصة على صرف مكافآت الموظفين المستحقين للأعمال الممتازة في أقرب وقت.وأشار المقصيد، إلى أن قطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري قد انتهى من إرسال أسماء المستحقين (الإداريين والمعلمين) للقطاع المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية.وفي هذا الإطار أوضحت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء صالح بوعركي أن القطاع الإداري بالتعاون مع قطاع الشؤون القانونية ، وقطاع الشؤون المالية وقطاعي التعليم العام ، والتعليم الخاص والنوعي قاموا بمراجعة كشوف جميع العاملين بوزارة التربية لبحث مدى استحقاقهم للمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة، وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (92/2020) الصادر بتاريخ 13/9/2020م .وبينت بوعركي أنه تم إرسال أسماء جميع معلمي المناطق التعليمية إلى القطاع المالي تباعًا حسب ورودها إلى القطاع الإداري بعد مراجعتها واعتمادها من المناطق التعليمية ، وبذلك تكون جميع كشوف المستحقين من معلمين وإداريين قد أرسلت للقطاع المالي ، وقد بلغ أعداد المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة 89092 موظفاً (معلمين – إداريين)، مقابل 35227 موظفاً غير مستحقاً للمكافأة.وتوجهت بوعركي بالشكر والتقدير للعاملين بديوان الخدمة المدنية على تعاونهم المثمر والمستمر مع وزارة التربية، كما تقدمت بالشكر لجهاز المراقبين الماليين بوزارة التربية التابعين لهيئة الرقابة المالية ، وكذلك لكافة العاملين بالمناطق التعليمية والقطاعات على جهودهم .وذكرت رجاء بوعركي أن العمل جاري بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات على تجهيز الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ليبدأ العمل على استقبال الاستفسارات عن الأعمال الممتازة ، وكذلك استقبال التظلمات لمن يرغب في التقدم بتظلم وذلك خلال 60 يوم من تاريخ صرف آخر المناطق التعليمية وذلك سيكون على مدار اليوم صباحًا ومساء بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، مشيرة إلى توجيهها إلى الفرق العاملة ببحث التظلمات أولاً بأول؛ ليتسنى مخاطبة القطاع المالي بالمستحقين منهم .