الشاهين: تقدمت وعدد من النواب بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة والطفل

17 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه والنواب د. بدر الداهوم وأسامة المناور وعبدالله المضف ومهند الساير طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة والطفل.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن طلب تشكيل هذه اللجنة يأتي بهدف إيلاء المرأة أهمية خاصة لكونها تمثل نصف المجتمع وتصنع النصف الآخر منه كما يأتي كعربون بسيط عن واجب النواب تجاه المرأة مؤكدا أن الرجال قبل النساء يدافعون عن حقوق ومصالح المرأة.

من ناحية أخرى عبر الشاهين عن استيائه مما حدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة واعتبر أن ما حصل يتطلب من جميع المعنيين التحقيق والتدقيق.

وقال ” لا شك أن ما حصل بالجلسة الافتتاحية قد ساءني وساء عموم المواطنين والمراقبين والمتابعين سواء من فوضى داخل القاعة أو تطاول على النواب أو تعد على كبار الحضور وعموم الضيوف الكرام أو انتهاك للمرافق البرلمانية المختلفة”.

وأضاف” لا شك أن هذه الأفعال مرفوضة وما زاد الطين بلة هو ما حصل من أخبار ومعلومات قد تثير في حال صحتها احتمال وجود جناية تزوير في محررات رسمية ، وبلا شك أن ما حدث في يوم الافتتاح يجب ألا نستهتر به أو نقلل من وقعه وأهميته”.

من جهة أخرى أعرب الشاهين عن شكره لسمو أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- وعموم المواطنين على تهانيهم بمناسبة تزكيته مراقبا لمجلس الأمة.

وقال” آمل من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أداء الأمانة وأن يعين كل زملائي على أداء أماناتهم في مواقعهم المهمة المختلفة في خدمة وطننا العزيز”.(إع)(أ.غ)