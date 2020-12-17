الصالح: تصوير ورق الاقتراع في الانتخابات السرية ممارسة غير دستورية

17 ديسمبر 2020 | | أكد النائب هشام الصالح إن تصوير ورق الاقتراع في الانتخابات السرية ممارسة غير دستورية ومخالفة لنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، معلنا من جهة أخرى عن تقديمه تعديلات بصفة الاستعجال على قانون الجرائم الالكترونية بما يعزز حرية التعبير عن الرأي.

وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان ما حدث من قيام عدد من النواب بتصوير أوراق الاقتراع في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يخالف خاصة وان المادة ٣٥ اوجبت ان تكون عملية الاقتراع بصورة سرية، مضيفا ” بناء عليه لم أصور ورقة اقتراعي”.

ورأى الصالح ان نشر مثل هذه الأوراق على وسائل التواصل مخالفة للمادة ٢١ فقره ٦ من قانون الجرائم الالكترونية.

وذكر أنه تقدم بطلب لان يصبح التصويت علني ولَم يتم مناقشته ولذلك اصبحت السرية واجبة متسائلا ” هل يصح ان ارتكب مثل هذه المخالفة وانا استاذ في القانون الدستوري”؟

وبين الصالح انه نائب مستقل يتصرف وفق ارادته و قناعاته، وان ما يهمه هو ارضاء الله تعالي معلنا تمسكه بما اعلنه في اجتماعات سابقة للكتلة النيابية.

من جهة أخرى قال الصالح ان تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تتضمن إلغاء عقوبة السجن في جرائم الرأي والغاء جريمة “المساس بالكرامة “باعتبار كلمة الكرامة مطاطة غيرمحددة او منضبطة ، وجعل مدة التقادم في الجرائم الالكترونية 3 اشهر اسوة بقانون المطبوعات والنشر.

واضاف أن الاقتراح بقانون يتضمن عدم جواز الحبس الاحتياطي من النيابة العامة وسيكون بديله أمر آخر اسمه “رقابة الشرطة ” سواء من خلال الرقابة العادية او وضع الاساور او ما الى ذلك .

واعتبر الصالح أن اقرار مثل هذه التعديلات هي قفزة كبيرة نحو المزيد من الحريات والغاء القانون “الجائر” للجرائم الالكترونية.

ولفت الصالح الى وجود اغلبية برلمانية لتمريرالقوانين، مشيرا إلى أنه امام هذا المجلس تحدي حقيقي ليبين للشعب الكويتي مدى ايمانه بحرية الراي .(إع)