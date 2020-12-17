الغملاس: “شلونك” نموذج لتعاون جهات عدة بالدولة خدمة للمواطن والمقيم





قال مدير إدارة الصحة العامة ورئيس لجنة تطبيق (شلونك) بوزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس اليوم الاربعاء ان التطبيق هو نموذج لتعاون جهات الدولة المختلفة خدمة للمواطنين والمقيمين.وأعرب الغملاس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () عن الاعتزاز بفوز تطبيق (شلونك) الخاص بمتابعة الأشخاص تحت الحجر والعزل الصحي المنزلي بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية.وأهدى الغملاس هذا الانجاز لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وقيادات الوزارة شاكرا دعمهم الدائم للطاقم المشرف على التطبيق كما شكر في الوقت نفسه كافة العاملين في مختلف قطاعات التطبيق.وثمن تشجيعهم الدائم على تبني الوسائل الإلكترونية الحديثة لكافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة مرض (كوفيد19) مما ساعد الأطقم الطبية على الحد من انتشار المرض بالمجتمع وتخفيف مضاعفاته.وأوضح أن (شلونك) هو أحد النماذج الحية لتعاون جهات عدة في الدولة لمكافحة المرض والتصدي لانتشاره من خلال الاستفادة من سواعد أبناء الكويت وتسخير الحلول الالكترونية لخدمة الصحة العامة حيث أنشئ التطبيق بتعاون مشترك بين وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة (زين) للاتصالات.وافاد أن هذا التطبيق وسيلة إلكترونية توفر كثيرا من الجهد والوقت على الأطقم الطبية ويتيح متابعة الأشخاص تحت الحجر أو العزل الصحي المنزلي بكل دقة واتخاذ الإجراءات اللازمة مما ساهم في توفير الرعاية والمتابعة عن بعد لهؤلاء الأشخاص وضمان التزامهم بإجراءات الحجر العزل الصحي.وذكر أن التطبيق يقدم عدة خدمات تسهل فترة الحجر ومنها الإبلاغ عن ظهور أية أعراض مرضية والحصول على نصائح طبية لمن يعاني أية أعراض مرضية حتى وإن كانت غير مرتبطة ب(كوفيد19) اضافة للحصول على تصاريح خروج للرعاية الصحية.واشار الى ان (شلونك) يمتاز بأقصى درجات الأمن السيبراني مما يحافظ على سرية المعلومات مبينا ان العدد الإجمالي للذين قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم يناهز ال650 ألف شخص فيما يبلغ عدد المسجلين حاليا للمتابعة الصحية نحو 40 ألفا.