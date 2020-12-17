المهندسة الكويتية فاطمة الزلزلة تفوز بجائزة أبطال الأرض العالمية للشباب





أعربت المهندسة الكويتية فاطمة الزلزلة عن اعتزازها باعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة فوزها اليوم الاربعاء بجائزة (أبطال الأرض الشباب) لعام 2020 لتكون من ضمن سبعة علماء ومهندسين ورجال أعمال ونشطاء فائزين من جميع أنحاء العالم.واوضحت الزلزلة (24 عاما) في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية () أنها فازت عن منطقة غرب آسيا بمشروعها (مبادرة إيكو ستار) مبينة أنه مشروع غير ربحي لإعادة التدوير هدفه التخلص من النفايات الضارة من المنازل والمدارس والشركات واستبدالها باشجار ونباتات.وأشارت الى تطلعها لدعم الجهات المعنية في الدولة والمسؤولة عن البيئة لمثل هذه المبادرات “وصولا الى بيئة افضل وإدارة نفايات متطورة اكثر تعمل من أجل تلوث أقل للهواء وارض خضراء أكثر”.واكدت الزلزلة حرصها الشديد على تطوير مهاراتها ومعرفتها البيئية آملة بأن يتم تطبيق مشروع (ايكو ستار) البيئي على نطاق أوسع بدعم من الجهات المسؤولة تحقيقا لطموح الشباب الكويتيين.وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلن في وقت سابق من اليوم عن فوز المهندسة الزلزلة تقديرا لمبادرتها المميزة مبينا في حيثيات قراره أن (مبادرة إيكو ستار) ومنذ اطلاقها أوائل عام 2019 قامت بإعادة تدوير أكثر من 130 طنا من المعادن والورق والمواد والبلاستيكية.وتمنح جائزة (أبطال الأرض الشباب) سنويا لسبعة فائزين تحت 30 عاما ينتمون لمناطق مختلفة من العالم ويحصلون على تمويل اولي وتوجيه لتكثيف جهودهم تقديرا لما يقدمونه من “أفكار جريئة للتغيير البيئي المستدام”.وتعد الجائزة التي انشئت عام 2017 إحدى مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتهدف لاشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحا في العالم.