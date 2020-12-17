المهندسة جنان الشهاب تحصد ميداليتين ذهبيتين وجائزة في معرض دولي للاختراع بتايوان

فازت المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب بميداليتين ذهبيتين وجائزة للتميز خلال مشاركتها في معرض (كاوشيونغ) الدولي السابع للاختراع والتصميم الهندسي لعام 2020 في تايوان.وقالت الشهاب لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الخميس إنها شاركت في هذا المعرض الذي ينظمه اتحاد جمعيات الملكية الفكرية العالمية بالتعاون مع جمعية دعم الابتكارات والاختراعات في تايوان إثر ترشيحها من الجمعية الكندية للاختراعات والمهارات المتقدمة.وأضافت أن ترشيحها لمعرض (كاوشيونغ) الدولي السابع للاختراع والتصميم الهندسي جاء بعد فوزها بجائزتين وميدالية ذهبية في معرض (تورنتو) الدولي للاختراعات في كندا في أغسطس الماضي عن اختراعها (مؤسسة الكترودس) لإ‘نتاج الخلايا الكهرومغناطيسية لبث الكهرباء اللاسلكية عن بعد.وذكرت أن هذا المعرض يعتبر منصة مهمة للمخترعين في قارة آسيا لعرض أفكارهم ومشاريعهم البحثية واختراعاتهم الجديدة إذ يشارك في أعمال الدورة السابعة للمعرض اكثر من 500 مخترع من أكثر من 26 دولة من بينها دولة الكويت.وأوضحت الشهاب أن هذه المرة الأولى التي تشارك فيه مخترعة كويتية في معرض (كاوشيونغ) الدولي حيث قابلت لجنة التحكيم العالمية الخاصة بالمعرض عن بعد وتمت التصفيات في 12 ديسمبر الجاري وانتهت اللجنة من التقييم وإعلان النتائج النهائية للابتكارات والاختراعات المقدمة لها أمس الأربعاء.وأشارت إلى حصول اختراعها على العديد من الجوائز والميداليات الذهبية والمراكز الأولى في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية لاسيما في معرض ارخميد الدولي للاختراعات والابحاث ال22 في موسكو وفي جائزة الكويت للتميز والإبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا.