الوزير الفارس: ايصال خدمتي الكهرباء والماء بجودة عالية.. أولوية





قام وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس اليوم الخميس بجولة تفقدية على بعض القطاعات بوزارة الكهرباء والماء اطلع خلالها على سير الأعمال فيها.وأكد الوزير الفارس في تصريح نقله بيان صحفي صادر عن الوزارة على هامش الجولة أن مثل هذه الزيارات تجعلنا على تواصل تام ومعرفة دقيقة بما يجري في مراكز العمل ومعالجة أي ثغرة قد تظهر أثناء العمل ومعرفة أسبابها وإزالتها بأسرع ما يمكن.ودعا موظفي الوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة اسم الكويت عاليا والحرص على تطوير العمل من خلال الإطلاع على التجارب العالمية وابتكار حلول بأفكار وطنية شبابية من شأنها الارتقاء بأعمال وخدمات الوزارة.وأشار إلى أن هذه الجولة تعتبر بداية لعدة جولات قادمة لمرافق الوزارة الحيوية في جميع أنحاء البلاد لتقديم الدعم لجهود العاملين في الميدان.وأوضح أن إيصال خدمتي الكهرباء والماء بجودة عالية أولوية لدى الوزارة بكل قطاعاتها مبينا أن رضا العملاء هو البوصلة الحقيقية والهدف الأساسي في كل خطط عمل الوزارة.وتقدم للعاملين بالوزارة بجزيل الشكر والعرفان على ما قدموه من لحمة وطنية بالعمل أثناء جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) بجميع مراحلها ما كان له دور كبير في طمأنة الناس معربا عن تقديره واعتزازه للجهد الكبير الذي يقومون به في هذا الإطار.وبدأ الوزير الفارس جولته التي رافقه فيها وكيل الوزارة بالتكليف المهندس جاسم النوري بزيارة مركز التحكم الوطني للاطلاع على سير العمل وكيفية مراقبة شبكة الكهرباء الوطنية والبرامج المستخدمة في إدارة الشبكة الكهربائية من محطات الإنتاج وحتى وصولها للعملاء.وكان باستقبال الوزير الوكيل المساعد لقطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة المهندسة مها العسعوسي وعدد من مدراء الإدارات.واستكمل الفارس الجولة بزيارة مركز التحكم الوطني للمياه بمنطقة الشويخ وكان باستقباله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه المهندس حمود الروضان وعدد من مدراء الإدارات في القطاع حيث استمع الفارس لشرح مفصل حول كيفية إدارة والتحكم بالشبكة المائية في دولة الكويت وكيفية المحافظة على جودة المياه المنتجة ومطابقتها لمواصفات منظمة الصحة العالمية.واختتم الوزير جولته بزيارة محطة التحويل الرئيسية الصديق (W) للاطلاع على جزء مهم من الشبكة الكهربائية وكيفية عمل هذه المحطات التي تعد حلقة الوصل الرئيسية بين محطات الإنتاج وشبكة التوزيع الكهربائية.