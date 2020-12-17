رياضة

برشلونة يستعرض قوته أمام ريال سوسيداد

منذ ساعة واحدة
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عبر برشلونة عن نفسه بقوة أخيرا وسط موسم فوضوي ليحول تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه المتصدر ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

منح المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه التقدم للزوار بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 27 لكن برشلونة تعافى سريعا وتعادل بعد أربع دقائق بتسديدة قوية من جوردي ألبا بقدمه اليمنى الأضعف.

وتقدم الفريق الكتالوني قبل نهاية الشوط الأول حين توغل فرينكي دي يونج داخل منطقة الجزاء ليحول تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى الشباك وألغي الهدف في البداية بداعي التسلل لكن نظام حكم الفيديو المساعد أكد صحته.

وافتقد ريال سوسيداد جهود ديفيد سيلفا والهداف ميكيل أويارزابال ولم يستغل العديد من الفرص للتعادل مثل التي نالها ألكسندر إيساك قبل تدخل بيدري ثم تصدى الحارس مارك-أندريه تير شتيجن للكرة من مسافة قريبة.

 

منح المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه التقدم للزوار بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 27 لكن برشلونة تعافى سريعا وتعادل بعد أربع دقائق بتسديدة قوية من جوردي ألبا بقدمه اليمنى الأضعف.

وتقدم الفريق الكتالوني قبل نهاية الشوط الأول حين توغل فرينكي دي يونج داخل منطقة الجزاء ليحول تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى الشباك وألغي الهدف في البداية بداعي التسلل لكن نظام حكم الفيديو المساعد أكد صحته.

وافتقد ريال سوسيداد جهود ديفيد سيلفا والهداف ميكيل أويارزابال ولم يستغل العديد من الفرص للتعادل مثل التي نالها ألكسندر إيساك قبل تدخل بيدري ثم تصدى الحارس مارك-أندريه تير شتيجن للكرة من مسافة قريبة.

 

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