رياضة

بطولة إنجلترا.. مان يونايتد يعمّق جراح شيفيلد

منذ 18 دقيقة
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حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً، الخميس، معمقاً جراح ضيفه شيفيلد يونايتد، بإسقاطه 3-2، في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مان يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب.

وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.

وتمكن مانشستر من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 26، بعدما روَض تمريرة من السويدي فيكتور ليندورف بشكل رائع وسددها قوية إلى يمين الحارس.

وفي الدقيقة 33، ضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال النتيجة، قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51.

لكن شيفيلد تمكن من تقليص النتيجة برأسية لماكغولدريك أيضاً (87)، وكثف ضغطه على “الشياطين الحمر” في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.

وبالتالي فإن هذا الفوز هو السادس على التوالي ليونايتد هذا الموسم خارج أرضه.

ورفع مان يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب.

وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.

وتمكن مانشستر من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 26، بعدما روَض تمريرة من السويدي فيكتور ليندورف بشكل رائع وسددها قوية إلى يمين الحارس.

وفي الدقيقة 33، ضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال النتيجة، قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51.

لكن شيفيلد تمكن من تقليص النتيجة برأسية لماكغولدريك أيضاً (87)، وكثف ضغطه على “الشياطين الحمر” في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.

وبالتالي فإن هذا الفوز هو السادس على التوالي ليونايتد هذا الموسم خارج أرضه.

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