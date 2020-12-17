خليل الصالح يدعو إلى توافق نيابي على خارطة طريق تترجم تطلعات المواطنين

17 ديسمبر 2020 | | دعا النائب خليل الصالح النواب إلى الاتفاق على خارطة طريق شعبية تترجم تطلعات الوطن والمواطن في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.

وأكد الصالح في تصريح صحفي أن الشعب ينتظر من النواب تعزيز مكتسباته، وتأمين حاجاته، والتعاون من أجل تقديم حلول عملية لمشكلاته الإسكانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال إن الواجب في المرحلة الحالية هو الاقتراب من هموم المواطن وتلمس الطريق نحو أسرع الحلول للمشكلات، ودفع الحكومة إلى التعاون مع المجلس في هذا المسار، متمنيا تسريع وتيرة التوافق على القوانين التي تصب في مصلحة المواطن .

واشار الصالح إلى ضرورة العمل الجاد من أجل تحسين معيشة المواطن التي تضررت جراء ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب واختلالات التركيبة السكانية وأيضا الخلل في هيكل الاقتصاد.

وأضاف أنه آن الأوان ليستجمع النواب قواهم لإيصال رسالة حقيقية إلى الشعب بأنه أولى بخيرات هذا البلد وأن مصلحته هي الأجندة الأولى التي يجتمع عليها النواب في قاعة مجلس الأمة.(إع)(أ.غ)