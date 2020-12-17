سفيرنا لدى المنامة: علاقاتنا بالبحرين تاريخية ومتجذرة





قال سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح اليوم الاربعاء ان العلاقات الكويتية البحرينية نموذج يحتذى به لما تحمله من علاقات تاريخية متجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وقال الشيخ ثامر الصباح في تصريح صحفي بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة وعيد الجلوس بتولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم “ان العلاقات الكويتية البحرينية تعجز ان تصفها المفردات السياسية” لانها تعود الى ما قبل البدء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ترجع الى مئات السنين.واضاف ان “البحرين منا ونحن منهم بالفرح والاستقرار والازدهار وهي القلب والعين ونشعر بالكويت ان امن وسلامة البحرين من أمن وسلامة الكويت فالبيت الكويتي والبيت البحريني تكوين اسري واحد وانساب مترابطة وانا اشعر بذلك كسفير بأنني سفير لبلدي في بلدي لما احظى به من كرم المشاعر والاحساس بالاسرة والبيت الواحد”.واشار الى “انه منذ العهد الميمون للعاهل البحريني تعيش المملكة نهضة تنموية شاملة في جميع مفاصل الدولة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية عمادها الانسان البحريني من خلال تعليمه وتنمية قدراته ليساهم في بناء مستقبل البحرين” واكد انه وبناء على التوجيهات الحكيمة من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعم وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية لتحقيق التكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين.