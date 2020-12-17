سمو الأمير يعزي الرئيس الجزائري بضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات البحرية





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية قبال الساحل الشرقي لولاية تيبازة والذي أودى بحياة ركابها سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم فخامته وأسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.