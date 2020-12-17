صاحب السمو يهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة قطر الشقيقة في كافة المجالات ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.