قوة «الإطفاء» العام: اغلاق 6 منشآت لعدم التزامها باشتراطات السلامة «جنوب خيطان»

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الخميس حول حملة إزالة المخالفات التي بدأت أعمالها صباح اليوم بتكليف من مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة ، حيث انطلقت الحملة من منطقة جنوب خيطان وقامت قوة الاطفاء العام بالغلق الإداري لعدد 6 منشات لم نلتزم في اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بعد ان تم تحديد المواقع المخالفة مسبقا . وصرح نائب رئیس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد انه بناء على توجيهات رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان الكراد قمنا بحملة تفتيشية على منطقة جنوب خيطان لرصد المواقع المخالفة والتي سبق أن حررت لهم انذارات ومخالفات للتاكد من ازالتها من عدمه ، وقد تبين بعد الكشف بان البعض أزال مخالفاته والبعض الآخر مازال مستمر في ممارسة الأنشطة المخالفة لذلك قمنا بغلق عند ( 6 ) منشات لعدم التزامهم باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.علما بان الحملة سوف تستمر بالتفتيش مع الحرص على تطبيق اجراءات السلامة والوقاية من الحريق في جميع المباني والمنشات بدولة الكويت حفاظا على الأرواح والممتلكات وتحقيقا لسلامة الأمن المجتمعي.