معهد «دسمان للسكري» يطلق تطبيق «فود سويتش».. لاختيارات غذائية صحية

أطلق معهد دسمان للسكري تطبيق “فود سويتش” الكويت، وهي تقنية مجانية تعتمد على تطبيقات الهاتف المحمول تزود المستخدمين بالمعلومات الغذائية عن المنتجات الغذائية في الجمعيات التعاونية، وتعطي بدائل أكثر صحة، وتوفر المعلومات والحقائق الغذائية وكذلك بالنسبة للمنتجات الجديدة بمجرد مسح الباركود للمنتج الغذائي. فود سويتش الكويت هو نتيجة تعاون بين معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للغذاء والتغذية ومعهد جورج للصحة العالمية وجامعة كانبيرا الأسترالية. تم تصميم التطبيق من قبل معهد جورج للصحة العالمية، ليسهل للمستهلكين معرفة المحتويات للمنتجات الغذائية حيث يمكن أن يكون وضع العلامات الغذائية في بعض الأحيان مربكًا أو غير واضحًا، ويمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية ذكية من خلال النظر إلى بدائل أخرى أكثر صحة. وقد حضر تدشين هذا التطبيق كل من الدكتور قيس الدويري، مدير عام المعهد وسعادة السفير الأسترالي السيد جوناثان جيلبرت بالإضافة للدكتورة نوال الحمد، نائب المدير العام لشئون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكذلك د. فيصل الرفاعي، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات ود. سعد الشراح ود. ضاري الحويل وطارق العريان من المعهد. وقد أعرب د. الدويري عن سعادته بتدشين هذا التطبيق الهام وقال أنه متأكداً من أن هذا التطبيق سيعود بالنفع على العديد من مستخدميه وسيحدث نقلة كبيرة لديهم وسيعزز وعيهم حول المنتجات الغذائية. وأضاف قائلاً أن هذا التطبيق هو نتيجة عمل دؤوب استمر لمدة طويله وأنه يأتي ضمن جهود وحرص المعهد على صحة المواطنين من خلال توفير تطبيق مجاني وسهل الاستخدام لمساعدتهم على اختيار المنتجات الغذائية الأمثل لصحتهم. وكذلك عبر د. الدويري عن شكره وامتنانه لكل من السفير الأسترالي لتعاونه المثمر في إنجاز هذا التطبيق وللدكتورة نوال الحمد ولجمعية العديلية التعاونية.ومن جانبه، عبر السفير الأسترالي عن سعادته بتدشين هذا التطبيق وعن تطلعه لاستخدام المستهلكين لهذا التطبيق الذي سيضفي تأثيراً إيجابياً صحياً للمستهلكين وأضاف قائلاً بأنه سيستخدمه حتماً عند ذهابه للتسوق كل مره، وأعرب عن شكره لمعهد دسمان للسكري لاهتمامه وحرصه على مواكبة أحدث التكنولوجيا من خلال توفير هذا التطبيق لخدمة المواطنين.وقال الدكتور سعد الشراح، مدير مختبر الصحة الجغرافية في معهد دسمان للسكري، إنّه الدافع وراء بدء هذه المبادرة هو زيادة الوعي حول الخيارات الغذائية التي نقوم بها من خلال توفير معلومات تغذوية عن المنتجات الغذائية ومقارنتها ببدائل أكثر صحة. وأضاف قائلاً “في الوقت الحاضر أصبح الناس يعتمدون اعتمادا كبيرا على استهلاك الأغذية المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات المرتفعة والدهون المشبعة والملح كذلك. يهدف تطبيق فود سويتش الكويت إلى زيادة مستوى الصحة بين المستهلكين وتمكينهم من اتباع نمط حياة أكثر صحة اختيار بدائل غذائية صحية والتقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم.