محليات

نائب رئيس الحرس الوطني يبحث مع السفير الإيطالي التعاون المشترك

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بحث نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاربعاء مع سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى دولة الكويت كارلو بالدوتشي التعاون المشترك.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ أحمد النواف رحب بالسفير الإيطالي ونقل له تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني مشيدا بدور السفارة الإيطالية في دعم العلاقات المتميزة بين البلدين.وناقش الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة.

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