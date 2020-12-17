«نزاهة»: احالة قيادي سابق بـ«الصحة» وآخرين إلى النيابة.. للاعتداء على المال العام

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قيادي سابق بوزارة الصحة وآخرين إلى النيابة العامة على خلفية شبهة الاعتداء المتعمد على المال العام، استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية ضد الخاضعين للقانون عن وقائع فساد والتحقق منها.وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.