وزير التربية: تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة من أولوياتنا

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف حرصه بالعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير المناهج والعملية التعليمية برمتها، مشدداً على أهمية تطوير العنصر البشري في جميع المجالات والقطاعات.وقال المضف خلال استقباله المهنئين في أول تصريح صحفي عقب توليه المنصب الوزاري، إن التعليم هو الركيزة الاساسية لنمو أي وطن، وعلينا الاهتمام به بشكل عام سواء التعليم العام أو العالي.وأضاف: «سأجتمع مع اخواني الوكلاء لبدء العمل فورا على الارتقاء بالعملية التربوية».وعن الأولويات، قال نحن في ظل جائحة أبرزت أهمية التعليم الإلكتروني، والوزارة قطعت شوط كبير في هذا المجال وهو من الأمور التي سيتم مناقشتها مع المسؤولين، لافتاً إلى حرصه للعمل لسد جميع الشواغر بالوزارة.