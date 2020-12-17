وزير الداخلية للقيادات الأمنية: طبقوا القانون.. وكافحوا الفساد





اكد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية العليا في تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد والإخلاص في العمل.جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة عقب اجتماع الشيخ ثامر العلي مع قيادات المؤسسة الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اذ قدموا له التهنئة بمناسبة حصوله على الثقة الأميرية الغالية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتوليه حقيبة وزارة الداخلية.ورحب الشيخ ثامر العلي بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وتمنياتهما لأبناء المؤسسة الأمنية بالتوفيق ومواصلة العمل الدؤوب والاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل هذا الوطن.وقال ان رجال الأمن هم المسؤولون عن مواجهة التحديات والمخاطر والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في أداء المسؤوليات المنوطة بهم عبر تجسيد احترام القانون والعمل بروح الفريق الواحد.