وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري





تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اتصالا هاتفي اليوم الخميس من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة الدكتور خالد العطية هنأه فيه على نيله لثقة القيادة السياسية وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إنه تم خلال الاتصال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية وسبل دعم و تعزيز أوجه التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمستويات ما يسهم بدوره في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.وأضافت أن الشيخ حمد جابر العلي عن بالغ شكره وامتنانه للوزير العطية على تهنئته التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة قطر وشعبها الشقيق نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.