وزير العدل تفقد آلية العمل والخدمات المقدمة في هيئة «شؤون القصّر»

استقبل مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بالانابة م. حمد عبداللطيف البرجس ونواب المدير العام وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور نواف سعود الياسين بمبنى الهيئة الرئيسي وذلك ترحيباً بتوليه منصب وزير العدل كما أبدى معاليه دعمه وتعاونه مع الهيئة لخدمة القصر المشمولين برعايتها و تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها تعطل مصلحة القصر . فقد أولى إهتماما في تفقد آلية العمل بين إدارات الهيئة للتعرف على الخدمات المقدمة لهم شاكراً جهودهم المبذوله في خدمة القصر المشمولين بالرعاية . متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد .