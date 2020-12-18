“الداخلية”: 2190641 معاملة خاصة بالإقامة انجزت عن طريق خدمة الـ”اونلاين”





قالت وزارة الداخلية اليوم الخميس ان العمليات الخاصة بإنجاز معاملات الاقامة عن طريق خدمة ال”اونلاين” عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية منذ تاريخ إطلاق الخدمة بلغت 2190641 معاملة.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي ان اجمالي ما تم استقباله من مواعيد لإنهاء المعاملات هو 591346 معاملة.وأوضحت ان هذه الاجراءات تمت نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في سبيل تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وفق الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتطوير قطاعاتها الخدمية.