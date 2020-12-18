“الدفاع” تقيم حفل تدشين وصول الدفعة الأولى من طائرات كاركال في قاعدة علي السالم الجوية

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح، أقيم ظهر اليوم الخميس، حفل تدشين وصول الدفعة الاولى من طائرات الكاركال في قاعدة علي السالم الجوية.وتعتبر طائرة كاركال فرنسية الصنع من مصنع أيرباص، ومن مهامها مساندة القوات البرية والبحرية والقيام بعمليات الانزال والتدخل السريع و البحث والانقاذ والاخلاء الفوري ونقل كبار الشخصيات ونقل الاغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة.جدير بالذكر انه تم تسليم طائرتين كاركال من اصل 30 طائرة.