مدرب مانشستر يونايتد يعتذر عن “الواقعة المقززة”

قدم النرويجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، اعتذارا رسميا لنظيره في شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر، بعدما قام بالبصق عليه خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم بدايته المتواضعة في مباراة شيفيلد يونايتد والذي استقبلت خلالها شباك الشياطين الحمر هدفا بعد الدقيقة الخامسة من عُمر اللقاء، نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى المباراة وخرج فائزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين عن طريق ماركوس راشفورد والفرنسي الدولي أنتوني مارسيال.

وشهدت المباراة توترت في المنطقة الفنية بعد التراشق اللفظي الذي وقع بين كل من سولسكاير ووايلدر وهو ما اضطر الحكم الرابع إلى التدخل والفصل بينهما، ليسارع سولسكاير إلى تقديم اعتذار رسمي عن الواقعة.

وقال سولسكاير في تصريحات صحفية أعقبت المباراة في معرض تعليقه على الواقعة: “ربما أكون تسرعت بكلماتي، وقد بادرت بتقديم اعتذار”.

وبداية “الواقعة المقززة” حينما احتسب حكم المباراة، مايكل أوليفير، ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد في أعقاب خطأ من قبل إيثان أمبادو لاعب شيفيلد يونايتد.

وقرار الحكم أثار على ما يبدو استياء وايلدر، الذي لاقت ردة فعله غضبا من قبل سولسكاير قبل أن يتدخل الحكم الرابع ويفصل بينهما.

من جهته علق وايلدر على الواقعة بقوله: “المباراة كانت انفعالية، لكن كل الأمور هدأت عقب انتهائها، وسولسكاير يعي ذلك”.

ورغم بدايته المتواضعة في مباراة شيفيلد يونايتد والذي استقبلت خلالها شباك الشياطين الحمر هدفا بعد الدقيقة الخامسة من عُمر اللقاء، نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى المباراة وخرج فائزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين عن طريق ماركوس راشفورد والفرنسي الدولي أنتوني مارسيال.

وشهدت المباراة توترت في المنطقة الفنية بعد التراشق اللفظي الذي وقع بين كل من سولسكاير ووايلدر وهو ما اضطر الحكم الرابع إلى التدخل والفصل بينهما، ليسارع سولسكاير إلى تقديم اعتذار رسمي عن الواقعة.

وقال سولسكاير في تصريحات صحفية أعقبت المباراة في معرض تعليقه على الواقعة: “ربما أكون تسرعت بكلماتي، وقد بادرت بتقديم اعتذار”.

وبداية “الواقعة المقززة” حينما احتسب حكم المباراة، مايكل أوليفير، ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد في أعقاب خطأ من قبل إيثان أمبادو لاعب شيفيلد يونايتد.

وقرار الحكم أثار على ما يبدو استياء وايلدر، الذي لاقت ردة فعله غضبا من قبل سولسكاير قبل أن يتدخل الحكم الرابع ويفصل بينهما.

من جهته علق وايلدر على الواقعة بقوله: “المباراة كانت انفعالية، لكن كل الأمور هدأت عقب انتهائها، وسولسكاير يعي ذلك”.