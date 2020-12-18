وزير الخارجية التونسي يدعو إلى تعزيز التعاون مع الكويت





دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم الخميس الى توسيع قاعدة التعاون مع الكويت وتنويعه والاستفادة من جميع الامكانات المتاحة بالبلدين.وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الجرندي سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري.واضافت ان الوزير التونسي اكد عراقة العلاقات التونسية – الكويتية مشيدا بعمق الروابط الأخوية والقواسم المشتركة بين البلدين والمكانة المرموقة التي بلغتها هذه العلاقات.وفي هذا الصدد دعا الجرندي إلى ضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة في البلدين من أجل توسيع قاعدة التعاون وإثراء مضامينه والإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة.وأعرب عن ارتياحه لمستوى التنسيق والتشاور القائم مع الكويت على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية مشيدا بسياسة الاعتدال التي تنتهجها دولة الكويت في خدمة القضايا العربية ومثمنا جهودها البناءة من أجل إعادة الانسجام والوئام لمجلس التعاون الخليجي.من جانبه أبرز السفير الكويتي عمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين مثمنا ما تشهده علاقات التعاون من تطور مؤكدا ان مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تركت أفضل الانطباع وأطيب الأثر لدى القيادة والشعب الكويتي.وأعرب السفير الظفيري عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة زيادة مستوى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين منوها بالدور الذي تضطلع به تونس في إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.