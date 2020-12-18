وزير “الشباب” يهنئ المهندستين الكويتيتين جهان الشهاب وفاطمة الزلزلة بفوزهما بجوائز دولية





هنأ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس المهندستين الكويتيتين جنان الشهاب وفاطمة الزلزلة بفوزهما بجوائز دولية.وأعرب المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () عن فخره بالمهندسة الشهاب التي فازت بميداليتين ذهبيتين وجائزة للتميز خلال مشاركتها في معرض (كاوشيونغ) الدولي السابع للاختراع والتصميم الهندسي لعام 2020 في تايوان.وقال إن كما أثنى على المهندسة الزلزلة التي فازت بجائزة (أبطال الأرض الشباب) لعام 2020 التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتكون من ضمن سبعة علماء ومهندسين ورجال أعمال ونشطاء فائزين من جميع أنحاء العالم.وقال إن مشاركة المهندسة الشهاب في معرض (كاوشيونغ) الدولي متميزة إذ يعتبر المعرض منصة مهمة للمخترعين في قارة آسيا لعرض أفكارهم ومشاريعهم البحثية واختراعاتهم الجديدة ويشارك في أعمال دورته السابعة أكثر من 500 مخترع من أكثر من 26 دولة بينها دولة الكويت.كما أثنى الوزير على مشروع المهندسة الزلزلة (مبادرة إيكو ستار) الذي يعتبر مشروعا مميزا يهدف لإعادة التدوير والتخلص من النفايات الضارة من المنازل والمدارس والشركات واستبدالها بأشجار ونباتات.وأشار إلى أن الشباب الكويتي خلاق ومبدع ويستطيع الانجاز في مختلف المجالات وان هذا الانجاز يحسب للشباب الكويتي والفتاة الكويتية بالأخص.