محليات

وفد من «البيئة» يزرو شركة «صناعات الكيماويات البترولية»

منذ 28 دقيقة
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قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية د. عبدالله الزيدان بزيارة شركة صناعات الكيماويات البترولية وشركة ايكويت للبتروكيماويات وبحضور الرؤساء التنفيذين للشركات.وقالت الهيئة في بيان لها إن الزيارة هدفت إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الهيئة والمنشآت الصناعية وذلك من خلال صناعات الكيماويات البترولية بين الهيئة والمنشآت، والوصول إلى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة إلتزام كافة المنشآت الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة والوصول إلى رؤية موحدة وتحقيق الاستدامة البيئية.

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